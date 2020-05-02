دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع AMD تسجل أعلى الإيرادات في الربع الأول بنمو سنوي بنسبة 40٪ ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة AMD عن تقريرها المالي للربع الأول من عام 2020، والذي حققت فيه الشركة نمو واضح في الإيرادات بزيادة سنوية بنسبة 40%.

رغم تأثر الكثير من الشركات والأسواق بتداعيات إنتشار فيروس كورونا، إلا أن شركة AMD إستطاعت أن تسجل إيرادات قياسية وصلت إلى 1.79 مليار دولار .

وقد إستطاعت شركة AMD أن تسجل مبيعات قياسية بسلسلة معالجات Ryzen 4000، حيث تسيطر شركة AMD على حصة كبيرة من الأسواق الآن.

كما أكدت AMD على خططها لإطلاق كروت الشاشة Zen 3 وRDNA 2 في نهاية 2020، حيث من المقرر أن تأتي RDNA 2 بآداء أفضل لكل واط بنسبة 50% مقارنة بإصدار الشركة الحالي من كرت الشاشة.

ولقد أشارت Lisa Su الرئيس التنفيذي لشركة AMD إلى أن الشركة إستطاعت أن تسيطر على حصة أكبر في سوق أجهزة الحاسب المكتبي للربع العاشر على التوالي، كما حققت 222 مليون دولار خلال الربع، أي بزيادة 160 مليون دولار عن العام الماضي.

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من جانب أخر كانت المبيعات القوية لمعالجات Ryzen و EPYC الركيزة الرئيسية لرفع الهامش الإجمالي لشركة AMD، بينما شهدت كروت الشاشة المخصصة والسيليكون المخصصة تراجع في الإيرادات.

كما حقق قطاع الحوسبة ومعالجات الرسوميات إيرادات 1.44 مليار دولار أي بزيادة سنوية بنسبة 73%، وبزيادة في الربع بنسبة 13%.

يذكر أن AMD قد وضعت توقعات بتسجيل إيرادات 1.85 مليار في الربع الثاني من 2020، أي بزيادة سنوية بنسبة 21%، على أن تساهم مبيعات Ryzen وEPYC بالجزء الأكبر، مع إنخفاض الهامش الإجمالي بنسبة 44%، كما تتوقع الشركة نمو سنوي في الإيرادات بنسبة 25%.

المصدر

هذا الموضوع AMD تسجل أعلى الإيرادات في الربع الأول بنمو سنوي بنسبة 40٪ ظهر على التقنية بلا حدود.