دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ماليزيا تسجل 105 إصابات جديدة بفيروس ماليزيا تسجل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كوالامبور (رويترز) - دافعت السلطات الماليزية يوم السبت عن خطط لتخفيف إجراءات العزل العام المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا الأسبوع المقبل على الرغم من أن عدد الإصابات الجديدة قفز إلى أعلى مستوى في أسبوعين.

وسيتم إعادة فتح معظم الشركات يوم الاثنين بعد إغلاق لمدة ستة أسابيع بهدف احتواء تفشي مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس. وستظل المدارس ودور السينما والنوادي الليلية مغلقة، وكذلك حدود البلاد كما ستظل التجمعات الكبيرة محظورة.

وأثار القرار انتقادات، بما في ذلك من أعضاء الائتلاف الحاكم، بأن تخفيف القيود سابق لأوانه.

وسجلت ماليزيا 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم السبت وهو أعلى ارتفاع يومي منذ 16 أبريل نيسان. ووصل عدد الإصابات المعروفة 6176 بينما بلغ عدد الوفيات 103.

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وقال وزير الأمن إسماعيل صبري إن ماليزيا لا تتسرع في تخفيف القيود مؤكدا أن الشركات التي ستستأنف عملها يوم الاثنين سيتعين عليها تطبيق إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي.

وفي الأسبوع الماضي مدد رئيس الوزراء محيي الدين ياسين إجراءات مكافحة الفيروس حتى 12 مايو أيار لكنه قال إنه سيتم السماح لمزيد من القطاعات باستئناف نشاطها.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)