فلسطين تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع لـ 520

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان مقتضب عبر حسابها على فيس بوك اليوم السبت، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت حنينا وواد الجوز والبلدة القديمة بالقدس المحتلة ليصل إجمالي الإصابات إلى 520 إصابة.
وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة طوارئ بسبب الفيروس للشهر الثاني على التوالي إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى منها تعطيل الدراسة بشكل كامل ومنع التنقل بين المحافظات.
لكن الحكومة الفلسطينية تعمل الآن على تخفيف بعض الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا وسمحت بعودة بعض المصالح التجارية للعمل في إطار الموازنة بين الصحة والاقتصاد.
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