شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: احتياطى المركزى قد ينخفض 20% مع تراجع عائدات النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ديوان المحاسبة الليبى إن من المتوقع أن تشهد احتياطيات مصرف ليبيا المركزى انخفاضا بنحو 20% هذا العام بسبب الحصار المفروض على صادرات الطاقة، الأمر الذى قلص الإيرادات.
وأضاف أن عائدات النفط السنوية من المتوقع أن تنخفض إلى 5 مليارات دولار من 31 مليار دولار العام الماضى، مما سيخفض احتياطيات المصرف المركزى إلى 50 مليار دولار.
وذكر ديوان المحاسبة ومقره طرابلس فى مقطع فيديو نُشر على فيسبوك أمس الجمعة أنه من المتوقع أن يصل العجز المالى إلى 26.7 مليار دينار (19 مليار دولار) هذا العام مقارنة بفائض قدره 11 مليار دينار فى 2019.
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