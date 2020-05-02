شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري تبون يترأس غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غدا الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء لمناقشة العديد من القضايا في مقدمتها إقرار الموازنة التكميلية للدولة لسنة 2020.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم السبت إن جدول أعمال الاجتماع "يتضمن الدراسة والمصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية (الموازنة العامة) التكميلي لسنة 2020، والعروض المتعلقة بإعادة تنظيم نهاية السنة الدراسية الجارية، والمنظومة الرقمية لمتابعة تموين وتأطير السوق بالمواد الأساسية، بالإضافة إلى إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب".



وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال أمس الجمعة إن الجزائر المصدرة للنفط والغاز تعتزم تطوير موارد طبيعية أخرى بما في ذلك اليورانيوم والذهب والفوسفات بمساعدة مستثمرين أجانب بعد انتهاء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

ولا يزال اقتصاد الجزائر يعتمد بشكل كبير على عائدات موارد الطاقة رغم وعود في السنوات السابقة بتنفيذ إصلاحات وتطوير قطاعات بخلاف النفط والغاز.

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وأدى الانخفاض الحاد في عائدات النفط والغاز في السنوات الأخيرة إلى تفاقم المشاكل المالية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري.

وتفاقم الوضع بسبب تفشي فيروس كورونا مع تراجع عائدات موارد الطاقة بشكل أكبر، مما اضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق والاستثمار المخطط له لعام 2020.

وقال تبون إن فيروس كورونا أدى إلى تجميد بعض المشروعات والخطط، مضيفا أن هذه الخطط سيتم إطلاقها بعد التغلب على الأزمة الصحية.

وتابع تبون قائلا "الجزائر تزخر بثروات هائلة غير مستغلة مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة أو الرابعة عالميا من حيث الاحتياطيات إضافة إلى الذهب والألماس واليورانيوم والنحاس وغيرها".