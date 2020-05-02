شكرا لقرائتكم خبر عن عكاظ: إلقاء القبض على مروج شائعات بالرياض ادعى تغيير فترات منع التجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر بن سليمان التويجرى، بأنه تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويظهر من خلاله شخص يروج شائعات تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا، كما ادعى تحديد موعد للسماح بأداء الصلوات فى المساجد، وتغيير فترات منع التجول؛ وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه وهو (مواطن فى العقد الرابع)، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة. وفق ما أوردت صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقد أصدرت النيابة العامة فى السعودية، اليوم، تحذيرا من إنتاج الشائعات وترويجها، والتى من شأنها المساس بالنظام العام، وكذلك إعدادها أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلى.

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وقالت النيابة فى تغريدة على حسابها الرسمى في "تويتر": تلقى المعلومات من مصادرها الرسمية واجب أخلاقى والتزام أدبى، ومسؤولية قانونية، فلا تنجرف وراء الشائعات المغرضة والأخبار مجهولة المصدر، التى تخل بالإجراءات والجهود المبذولة، وتثير الهلع بشأن فيروس كورونا، تجنباً للمساءلة الجزائية المشددة فى هذا الشأن".

وكشفت النيابة عن عقوبات من يرتكب ذلك، بالسجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة فى الجريمة، وكذلك نشر ملخص الحكم فى الصحف على نفقة المحكوم عليه.

يذكر أنه فى العام الماضى استدعت النيابة العامة أحد الأشخاص فى ضوء إعمال المواد (28/27/24) من نظام الإجراءات الجزائية حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتى يمس النظام العام، عبر حسابه فى "تويتر"، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه فى ضوء نظام الإجراءات الجزائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.