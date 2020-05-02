شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن وفاة مقيم بفيروس كورونا يبلغ من العمر 60 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان عن وفاة مقيم مصاب بفيروس كورونا ‎"كوفيد١٩" يبلغ من العمر 60 عاماً ليبلغ عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة 12 وفاة، بحسب صحيفة عمان.

وكانت أعلنت وزارة الصحة فى عمان فعبر حسابها على تويتر، اليوم السبت عن تسجيل (36) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد 19 منها (22) حالة لعمانيين، و(14) حالة لغير عمانيين ، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2483) حالة.

واتخذت سلطنة عمان، الأسابيع الماضية، عدة قرارات قبل شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها تجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

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كما تم منع إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.

كما قررت تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.