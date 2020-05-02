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استقبال بالدموع.. عودة طفل استرالى لأسرته فى دبى بعد شهرين فراق ..فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت أسرة أسترالية مقيمة فى الإمارات، عن شكرها وامتنانها  للإمارات على مساعدتها لعودة ابنها بعد أن علق فى مدينة سيدنى الأسترالية قرابة شهرين، ليلتئم شمله مع والديه المقيمين فى دبى.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت ليندسى ماكروبرتس، والدة الطفل التى تعيش فى دبى منذ عشرين عاما، إنها سعيدة جدا بعودة ابنها لوكاس ألكسندر سومرس، الذى يبلغ من العمر 9 أعوام والمولود فى دبى، معبرة عن شكرها وامتنانها لحكومة دولة الإمارات والسلطات فى الدولة لإعادة ابنها إلى وطنهم الثانى الإمارات.

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كانت والدة الطفل لوكاس، رافقت ابنها إلى مدينة سيدنى وتركته مع أسرتها فى إجازة قصيرة لمدة 10 أيام ومن ثم العودة إلى دبى حيث يعيش ولكن حال إغلاق الرحلات الجوية العالمية غير المتوقع بسبب الإجراءات الاحترازية لاحتواء " COVID-19 " دون عودته إلى الإمارات كما كان مخططا.

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من جانبه، عبر الطفل لوكاس عن سعادته بالعودة إلى الإمارات وتمكنه من لم شمله مع والديه السعيدين بعودته لوطنهم الثانى.

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من ناحية أخرى، تخطط طيران الإمارات، لتشغيل خدمات ركاب إلى الوجهات التالية، فرانكفورت فى / 2 و 4 و 6 و 9 و 11 و 13 مايو المقبل ، ولندن هيثرو 3 و 5 و 7 و 10و 12 و 14 مايو المقبل، موانيلا  3 و 6 و 8 و 10و 13و 15و 16 مايو المقبل، ساو باولو 3 مايو المقبل، وشنجهاى 2 مايو المقبل، وستسهل هذه الرحلات سفر الزوار والمقيمين الراغبين فى العودة إلى بلدانهم.

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ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يتعين على الراغبين فى السفر إلى شنجهاى الاتصال بسفارة أو قنصلية جمهورية الصين الشعبية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، أما المسافرون إلى الوجهات الأخرى فيمكنهم الحجز مباشرة عبر الموقع الشبكى  emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

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وسيسمح فقط، لمواطنى دولة الوجهة وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التى يسافرون إليها.

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كما يتعين على جميع المسافرين، اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من قبل السلطات فى دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الوجهة المقصودة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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