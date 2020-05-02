شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جميع منافذ محافظة تعز اليمنية للحيلولة دون انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محافظ تعز فى اليمن إغلاق جميع منافذ المحافظة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا. وشمل الإغلاق المساجد والأسواق وذلك لمنع التجمعات الكبيرة كإجراء احترازى. ومن جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 6 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى اليمن بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة فى محافظة تعز جنوب غربى اليمن. Advertisements وبحسب وكالة الأنباء السعودية وأس" أشارت المنظمة فى بيان إلى تسجيل حالتى وفاة وتعافى حالة واحدة وخضوع 3 حالات للعلاج من بين الحالات المصابة. وقد كشفت الأمم المتحدة تضرر أكثر من 148 ألف شخص فى اليمن، يشكلون 21 ألف أسرة، جراء سيول فى 13 محافظة يمينة، فى بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى اليمن.

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