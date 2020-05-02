العراق: نحن أمام واجب ملاحقة فلول داعش والحفاظ على المنجزات المتحققة

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وأضافت، أن "التحديات التي تواجه بلدنا تتطلب، منّا اليوم أكثر من أي وقت مضى، المزيد من التكاتف والتآزر والتعاون وتوحيد الصفوف بين كل القوى الوطنية، لمواجهة تلك الظروف الحرجة، والإسراع بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بمسؤولياتها في حماية أمن واستقرار وسيادة العراق، وتحقيق آمال العراقيين وتطلعاتهم في حياة حرة كريمة".
وتعرضت قطعات الحشد الشعبي مساء امس الجمعة، الى هجوم من عناصر تنظيم "داعش" في مناطق عدة بصلاح الدين بينها مكيشيفة، أدت إلى خسائر بشرية بالطرفين بينهم مقتل عشرة من الحشد الشعبي.
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