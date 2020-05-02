دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تواجه إتهامات بجمع كم كبير من البيانات وإختراق خصوصية المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.

تواجه عملاق تصنيع الهاتف شاومي إتهامات جديدة من أحد الباحثين، يؤكد فيها على أن الشركة تعمل من خلال هواتفها الذكية على جمع كم كبير من البيانات مما يؤدي إلى إختراق خصوصية المستخدمين.

رصد باحث أمني مؤخراً جمع هاتف Redmi Note 8 الخاص به الكثير من بيانات الشاشة ومن ثم إرسال هذه البيانات إلى خوادم بعيدة تم إستضافتها عبر شركة Alibaba حيث تم إستجئار الخادم ظاهرياً من شاومي.

أشار الباحث الأمني في تقريره إلى أن شاومي تعمل على جمع بيانات مختلفة من هاتفه Redmi Note 8، مما يثير القلق حول إختراق خصوصيته والبيانات الخاصة به.

ولقد أوضح الباحث أن الجهاز عمل على حفظ كافة المواقع التي تم زيارتها عبر متصفح شاومي الإفتراضي، كما أكد على أن حفظ بيانات التصفح إستمر بعد إختيار وضع التصفح الآمن أو المحجوب “incognito”، أيضاً رصد حفظ الهاتف لبيانات الملفات التي تم فتحها، وموقع حفظ هذه الملفات على الهاتف، ومن ثم تم جمع كل البيانات وإرسالها إلى خوادم في سنغافورة وروسيا، في الوقت الذي سجلت فيه المواقع المضيفة في بكين.

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من جانب أخر قامت Forbes ببدء تحقيق عبر الباحث أندرو تيرني، حيث كشف عن جمع كافة المتصفحات التي قدمت من شاومي على جوجل بلاي البيانات، ومنها متصفح Mi Pro، ومتصفح Mint حيث تم تحميل هذه المتصفحات 15 مليون مرة.

ولقد نفت شاومي وجود أي مشكلة، رغم تأكيد Cirlig على خطورة جمع شاومي لهذه البيانات مما قد يؤثر على خصوصية الملايين من المستخدمين، كما أكد على أن مشكلة إختراق الخصوصية تواجه مستخدمي هواتف MI 10، وRedmi K20، وأيضاً Mi MIX 3.

وفي تعليق شاومي على هذه الإتهامات أكدت على عدم وجود مشكلة، كما أكدت على أن البيانات التي يتم إرسالها يتم تشفيرها، كما أشارت شاومي إلى أن تقرير Forbes مخيب للآمال، كما أكدت على أن Forbes لم تدرك مبادئ الخصوصية التي تأتي في الأولوية لدى شركة شاومي.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تواجه إتهامات بجمع كم كبير من البيانات وإختراق خصوصية المستخدمين ظهر على التقنية بلا حدود.