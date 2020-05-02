دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الصين تسجل حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس الصين تسجل حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا

بكين/شنغهاي (رويترز) - أظهرت بيانات اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت أن البلاد سجلت حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد يوم الجمعة انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن الحالة قادمة من الخارج وذلك انخفاضا من تسجيل ست حالات قادمة من الخارج في اليوم السابق. ولم تسجل الصين أي إصابات جديدة محلية بعد تسجيل ست حالات في اليوم السابق.

وسجلت البلاد أيضا 20 حالة دون ظهور أعراض انخفاضا من 25 حالة دون أعراض في اليوم السابق.

ويصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 82875 بينما لا تزال الوفيات عند 4633.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)