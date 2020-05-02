شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رد بلدية دبى على الإعلان عن منتجات تقتل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت بلدية دبى، الأخبار المتداولة عن إنتاج معقم لليدين يقضى على جائحة فيروس كورونا المستجد القاتل.

وقالت الدكتورة نسيم رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة فى بلدية دبى، أن المنتجات التى تم اعتمادها يتم إدراجها فى تطبيق منتجى، الذى يعتمد معايير هيئة المواصفات والمقاييس فى الدولة.

وقالت دكتورة نسيم رفيع، فى مداخلة هاتفية على قناة دبى :" فى حالة وجود أى إدعاء بوجود أى منتجات تقتل فيروسات كورونا نعتبرها ادعاءات غير صحيحة، ولا نوافق عليها، وجميع الادعاءات الأخيرة عن وجود منتجات تقضى على فيروس كورونا هى شائعات وغير صحيحة".

وفى سياق آخر في ظل إجراءات احترازية شديدة من فيروس كورونا، عاد مرة أخرى دبى مول استقبال المواطنين للتسوق، بعد إغلاق منذ اندلاع الإصابات في مختلف دول العالم والإمارات.

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وذكرت فرانس برس من خلال "فيديو" عبر حسابها بموقع تويتر، أنه سيعود دبى مول إلى العمل ولكن في ظل العديد من الإجراءات الاحترازية، حيث يتم تشغيل كاميرات للكشف الحرارى، كما اشترط على الزوار ترك مسافة آمنة والالتزام بالتباعد البدنى، ويجب على الجميع ارتداء كمامات، كما نصحت الجمهور ضرورة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، عبر حسابها بموقع تويتر"فيديو" للحظة دخول المتسوقين إلى مول دبى وفق الضوابط الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف، إن العلامات الحمراء على الأبواب تشير إلى وجود الحد الأقصى لعدد الأشخاص، كما ستظل جميع الوجهات الترفيهية مغلقة بالإضافة إلى غرفة الصلاة.