شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل ست حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن بعد تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية وأس" أشارت المنظمة في بيان إلى تسجيل حالتي وفاة وتعافي حالة واحدة وخضوع ثلاث حالات للعلاج من بين الحالات المصابة.

وقد كشفت الأمم المتحدة تضرر أكثر من 148 ألف شخص في اليمن، يشكلون 21 ألف أسرة، جراء سيول فى 13 محافظة يمينة، في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن.

وأفاد البيان أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي بدأت منتصف أبريل الجاري، استمرت في جميع أنحاء اليمن، وأدت إلى تضرر طرق وجسور وشبكة الكهرباء وإمدادات المياه، مضيفاً أن السيول أدت إلى قطع إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية لآلاف الأشخاص.

و كشف عن تضرر ما يقدر بنحو 21 ألفاً و240 أسرة، تشكل 148 ألفاً و680 شخصاً في 13 محافظة، منذ منتصف أبريل.

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وذكر البيان أن تأثيرات السيول كانت صعبة للغاية بالنسبة إلى آلاف العائلات النازحة، ممن فقدت مأواها وغذاءها ومستلزماتها المنزلية الأساسية.

وأشار إلى أن سيولاً كثيرة كانت ضربت محافظات يمنية قبل أيام، ما أدى إلى وفاة وإصابة عشرات الأشخاص، وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، حيث شهدت محافظات يمنية عدة (عدن، صنعاء، مأرب، شبوة، أبين، لحج) أمطاراً غزيرة وسيولاً ألحقت أضراراً بالغة أدت إلى وفاة وإصابة عشرات الأشخاص، كما تسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.