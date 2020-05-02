شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطبق إجراءات جديدة لوقاية العمال من "كورونا"..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طبقت السعودية عدة إجراءات سريعة للحد من انتشار فيروس «كورونا» في إسكان العمال، حث وصل عدد السكن البديل المسجّل في البوابة الإلكترونية منذ أسبوعين إلى ألفي عقار في مختلف المناطق، بواقع 170 غرفة عزل وبطاقة استيعابية 350 عاملاً. وتجاوز عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» (كوفيد - 19) حاجز الـ24 ألفاً في السعودية، بعد تسجيل 1344 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية، بينما تم تسجيل 7 حالات وفيات، ليرتفع عدد الوفيات إلى 169 حالة وفاة، بينما تم الإعلان عن 392 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 3555 حالةوفق صحيفة الشرق الأوسط.





من جهته، أوضح الدكتور أحمد قطان، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمين لجنة سكن العمالة أن لجنة سكن العمالة عملت على عدة إجراءات سريعة للحد من انتشار «فيروس كورونا» في سكن العمالة.

وأعلنت لجنة تنظيم سكن العمالة بالسعودية عن إعادة توزيع العمال لفك التكدسات. وقال الأمين العام للجنة سكن العمالة إنه يوجد 1860 غرفة عزل داخل المساكن تُستخدم للعمالة الذين تظهر عليهم أعراض لحين التعامل الصحي معهم.

وأوضح المتحدث قطان، أنه بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تم الاتفاق مع قرابة 600 جمعية خيرية موزعة في المملكة، لدعم سكن العمالة، لتوفير أكثر من 40 ألف وجبة يومياً. وأضاف أنه تم تسهيل عودة قرابة 2500 عامل إلى بلادهم سالمين.

وأشار الأمين العام للجنة سكن العمال إلى أن عدد الزيارات الميدانية للجان في إمارات المناطق وصل إلى أكثر من 1800 زيارة، التي غطت قرابة 170 ألف عامل، في 1260 سكناً.

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وأشار إلى أن عدد «السكن البديل» المسجل في البوابة الإلكترونية منذ أسبوعين وصل إلى 2000 عقار موزعة في المملكة، بواقع 170 ألف غرفة، وبطاقة استيعابية 350 عاملاً، مشيراً إلى أن لجنة سكن العمالة عملت على عدة إجراءات سريعة للحد من انتشار فيروس «كورونا» في إسكان العمال.

ومن جهة أخرى قال الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم الصحة السعودية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول تطورات «كورونا» إن هناك 20373 حالة نشطة، و117 حالة حرجة، مجدداً النصح بضرورة الابتعاد عن التجمعات لتقليل خطر الإصابة بفيروس «كورونا».



وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد»، التي أعلن عنها أمس في 27 مدينة ومحافظة، وتصدرت العاصمة الرياض قائمة الأعلى تسجيلاً للإصابة بـ282 حالة، والمدينة المنورة 237 حالة، ومكة المكرمة 207 حالات، والجبيل 171 حالة، وجدة 142 حالة، والدمام 114 حالة، وبيض 37 حالة، والخبر 33 حالة، والطائف 27 حالة، والدرعية 14 حالة، والهفوف 12 حالة، وبريدة 12 حالة، والنعيرية 9 حالات، وينبع 9 حالات، وتبوك 7 حالات، والزلفي 6 حالات، والمخواة 5 حالات والمزاحمية 5 حالات، ورأس تنورة والخرج 3 حالات في كل منهما، وبقيق وحائل حالتين في كل منهما وحالة واحدة في كل من بلجرشي والقنفذة وعرعر ورفحاء وساجر.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية إلى ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 24097 حالة، وذلك بعد تسجيل 1344 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، مبيناً أن 17 في المائة من الحالات المصابة بالفيروس أمس تعود لسعوديين، و83 في المائة لغير سعوديين. كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية ارتفاع حالات التعافي في المملكة إلى 3555 حالة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بأن الفحص عن طريق مسحة الأنف التي يقوم بها فرق المسح النشط، لا يوجد بها خطر أو قلق ولا حتى ألم، والزملاء في فرق المسح متمرسين في القيام بها، وهي تُستخدم في فحص أمراض كثيرة.