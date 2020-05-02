شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 21 ألف أسرة يمنية تضررت بسبب السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأمم المتحدة تضرر أكثر من 148 ألف شخص في اليمن، يشكلون 21 ألف أسرة، جراء سيول فى 13 محافظة يمينة، في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن.

وأفاد البيان أن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي بدأت منتصف أبريل الجاري، استمرت في جميع أنحاء اليمن، وأدت إلى تضرر طرق وجسور وشبكة الكهرباء وإمدادات المياه، مضيفاً أن السيول أدت إلى قطع إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية لآلاف الأشخاص.

و كشف عن تضرر ما يقدر بنحو 21 ألفاً و240 أسرة، تشكل 148 ألفاً و680 شخصاً في 13 محافظة، منذ منتصف أبريل.

وذكر البيان أن تأثيرات السيول كانت صعبة للغاية بالنسبة إلى آلاف العائلات النازحة، ممن فقدت مأواها وغذاءها ومستلزماتها المنزلية الأساسية.

وأشار إلى أن سيولاً كثيرة كانت ضربت محافظات يمنية قبل أيام، ما أدى إلى وفاة وإصابة عشرات الأشخاص، وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، حيث شهدت محافظات يمنية عدة (عدن، صنعاء، مأرب، شبوة، أبين، لحج) أمطاراً غزيرة وسيولاً ألحقت أضراراً بالغة أدت إلى وفاة وإصابة عشرات الأشخاص، كما تسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

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وكانت المملكة العربية السعودية قد أرسلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" ثلاث شاحنات تحمل موادا إيوائية للمتضررين من كارثة الأمطار الغزيرة والسيول التي وقعت الأسبوع الماضي، متسببة بأضرار في الأرواح والممتلكات في بعض أحياء المدينة.وفق بيان صحفى.

حملت الشاحنات، المرسلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 200 خيمة وملحقاتها من البٌسط والأغطية سيتم توزيعها على المتضررين من السكان المحليين والنازحين بعدن.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق أمس الأول حملة إغاثية عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في عدن تشتمل على 3,140 سلة غذائية، تزن 232 طنًا و360 كيلو جرام، بالإضافة إلى 3000 كرتون تمور، و170 خيمة و600 بساط و1,020 بطانية، و350 حقيبة إيوائية، استفاد منها 18,840 فردًا بعدن.

وقام المركز بتدخلات إغاثية عاجلة لنجدة المتضررين من السيول بعدن في شهر مارس الماضي شملت توزيع 1,763 سلة غذائية، تزن 130 طنًا و462 كيلو غرام، و80 خيمة و600 بساط و640 حقيبة إيوائية طارئة استفاد منها 10,578 فردا.