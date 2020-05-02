شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطلق مبادرة "قصتى مع كورونا" لدعم المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية ، لـ ”الخليج 365” أن مبادرة "قصتى مع فيروس كورونا" التى أطلقتها الجامعة العربية ، تهدف إلى إلقاء الضوء على الدور الحيوي والأساسي الذي تلعبه النساء فى مواجهة تفشي الفيروس، ووجودهن في الصفوف الأولى لحماية المجتمع ، خاصة وأن النساء يشكلن 70% من نسبة العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وهن المتحملات لأعباء الرعاية الأسرية بشكل أساسي ، كما أنهن الأكثر تأثراً اقتصادياً بسبب انخراطهن بنسبة أكبر في قطاع العمل الغير نظامي ، بالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة من النساء هن المعيلات لأسرهن، وبالرغم من ذلك وفي كثير من الاحيان تضاعف العنف المنزلي ضد المرأة خلال فترات الحجر الصحي، إضافة الى ما تواجهه النساء اللاجئات والنازحات اللواتي يشكلن النسبة الأكبر من اللاجئين والنازحين الذين يعانون نتيجة انتشار فيروس كورونا من صعوبة الوصول إلى الخدمات الاعتيادية.

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وأوضحت السفيرة أبو غزالة أنه في إطار تفعيل مبادرة "قصتي مع الكورونا" ، قامت الأمانة العامة بتحديد هاشتاج #إحكي_قصتك ونشره من خلال الموقع الالكتروني للأمانة العامة وأيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي لحث السيدات على مشاركة قصصهن خلال هذه الفترة، حيث تسلط المبادرة الضوء على المواقف المتميزة والشجاعة للنساء في كافة الدول العربية في مواجهة فيروس كورونا ، وكذلك تسجيل الظروف القاسية التي يمرون بها في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة وكذلك الجوانب الإيجابية التي قد تنتج عن هذه الجائحة وما تسببت به من عزلة اجتماعية وتواصل اسرى غير مسبوق.