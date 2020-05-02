شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يرتفع لـ 3273 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بمملكة البحرين عن تعافي 12 حالة إضافية من فيروس كورونا «COVID-19» وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، عبر حسابها في تويتر.

وأظهرت بيانات حديثة على موقع الوزارة اليوم السبت عن تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها 68 لعمالة وافدة، و 35 حالة لمخالطين لحالات، ليصل عدد المصابين إلى 1698 حالة، منها حالة واحدة في العناية و1697 مستقرة.

فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية في مملكة البحرين 1567 حالة بعد الاعلان عن تعافي 12 حالة اليوم. وقررت الوزارة إخراج المتعافين بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

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وبلغ اجمالي الاصابات المسجلة في البحرين حتى الآن 3273 حالة، بينها 8 حالات وفاة.

وقالت الوزارة فى بيانها، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والزوار ولإطلاعهم على كافة المعلومات لاتخاذ الحيطة والحذر والتأكد من الأماكن والمواعيد التي زارها المخالطون لحالات قائمة عبر ما يتم تنفيذه من آلية لمعرفة تفاصيل أثر المخالطين وأماكن تواجدهم بالتنسيق فيما بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، فإن وزارة الصحة ستقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل بشكل محدث من أجل تعزيز حماية المواطنين والمقيمين، وعلى كل من يجد معلومات بالموقع تفيد بتواجده أو تواجد أحد من اقربائه أو معارفه بموقع تواجد إحدى الحالات القائمة أو مخالطيها الاتصال فوراً بالرقم 444 واتباع التعليمات التي سوف تعطى له.