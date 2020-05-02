زووم لاتصالات الفيديو يعترف في صمت أنه لا يوجد لديه 300 مليون مستخدم نشط يوميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

اعترف تطبيق زووم Zoom لاتصالات الفيديو في صمت، أنه لا يوجد لديه 300 مليون مستخدم نشط يوميا.



وجاء هذا الإقرار بعد أن لاحظ موقع "ذا فيرج" الأمريكي أن الشركة قامت بتعديل منشور عبر مدونتها -في هدوء تام- ذكرت فيه هذا الادعاء في وقت سابق من الشهر الماضي.

وحسب الموقع التقني، قالت زووم Zoom في المنشور الأصلي قبل التعديل: "أكثر من 300 مليون مستخدم يوميا"، وإن "أكثر من 300 مليون شخص حول العالم يستخدمون زووم Zoom في ظل هذا الوقت العصيب".

وبعدها قامت الشركة بحذف هذه المراجع من منشور مدونتها الأصلي، وتدعي الآن "300 مليون مشارك في اجتماعات زووم يوميا"، والفرق بين مستخدم يومي نشط والمشاركين في الاجتماعات، كبير جدا، وفقا لـ"ذا فيرج".

ويمكن حساب المشاركين في الاجتماعات اليومية أكثر من مرة، إذا كان لديك 5 اجتماعات عبر زووم يوميا، فسيتم اعتبارك مشاركا لـ 5 مرات. ويجري حساب عدد المستخدمين اليوميين النشطين باليوم، ومن الشائع استخدامه من قبل الشركات لقياس معدل استخدام خدماتها.

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وحساب المشاركين في الاجتماعات طريقة سهلة، وإن كانت مضللة بعض الشيء، لجعل استخدام منصتك يبدو أكبر مما هو عليه.

وقامت زووم بتعديل المنشور المضلل، حسب "ذا فيرج" في 24 أبريل/نيسان الماضي، بعد يوم واحد من تصدر الأرقام التي ذكرتها عناوين الأخبار حول العالم.

وتواصل موقع "ذا فيرج" مع الشركة للتعليق على هذا الأمر، فردت بهذا البيان: "فخورون بمساعدة أكثر من 300 مليون مشارك في الاجتماعات يوميا في ظل هذا الوباء. في منشور مدونة يوم 22 أبريل، أشرنا بدون قصد إلى هؤلاء المشاركين بأنهم "مستخدمون" و"أشخاص". وعندما أدركنا هذا الخطأ قمنا بتعديل الكلمات إلى "مشاركين". كان هذا سهوا حقيقيا من جانبنا".

كان نمو زووم في الفترة الأخيرة مثيرا للإعجاب، لكن الشركة لم تقدم عدد المستخدمين النشطًاء اليومي. وارتفع استخدام التطبيق من 10 مليون مشارك يوميا في الاجتماع في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 300 مليون الشهر الماضي.

وسطع نجم تطبيق "زووم" لمحادثات الفيديو والاجتماعات الافتراضية خلال الفترة الأخيرة، مستغلاً القرارات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا خصوصاً العزل العام، الأمر الذي دفع شركة "فيسبوك" لتقبل التحدي وإطلاق خاصية محادثات الفيديو في محاولة لجذب من تحولوا إلى "زووم".

والآن بات بإمكان مستخدمي تطبيق فيسبوك مسنجر إجراء محادثات فيديو بمشاركة 50 شخصاً على الأكثر ولمدة مفتوحة، حتى لو لم تكن لديهم حسابات على موقع فيسبوك.