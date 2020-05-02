دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تؤكد على خططها لإطلاق Xbox Series X في الموعد المحدد ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد Phil Spencer رئيس شركة مايكروسوفت في تصريحات مؤخراً على خطط الشركة لإطلاق جهاز Xbox Series X في الموعد المحدد، إلا أنه أشار إلى إمكانية تأجيل موعد إطلاق الألعاب.

في تصريحات Phil Spencer لCNBC أكد من جديد على خطط عملاق البرمجيات لإطلاق وحدة التحكم في الألعاب Xbox Series X لاحقاً هذا العام، كما أشار إلى أن موعد إنتاج الألعاب غير محدد حتى الآن.

وقد أشار Phil Spencer في حديثه مع CNBC إلى أن التداعيات الأخيرة قد أثرت إلى حد ما على الجدول الزمني لإطلاق Xbox Series X، إلا أن فريق العمل إستطاع أن يستمر في المسار الصحيح لإطلاق Xbox Series X لاحقاً هذا العام.

من جانب أخر لم تكشف مايكروسوفت عن موعد محدد لإطلاق وحدة التحكم في الألعاب Xbox Series X حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى أن مايكروسوفت ستقدم الجهاز في عطلات نهاية العام، بينما أشارت توقعات أخرى إلى إمكانية إطلاق منصة الألعاب خلال شهر نوفمبر.

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ومع توقعات إطلاق Xbox Series X لاحقاً هذا العام، إلا أن إنتاج الألعاب الخاصة بمنصة الألعاب قد يؤجل، حيث تلتزم عملاق البرمجيات بإطلاق لعبة Halo Infinite فقط مع منصة الألعاب، لذا لن تكون الألعاب الأخرى متاحة حصرياً مع إطلاق Xbox Series X.

ولقد أوضح Phil Spencer أن تأجيل إطلاق الألعاب يعود إلى صعوبة إجتماع مطوري الألعاب للإنتهاء من تطوير العناوين الجديدة، حيث اضطر مطوري الألعاب إلى مشاركة الأصول على شبكة الإنترنت نتيجة للحظر الذي فرض عليهم العمل من المنزل، ويمثل مشاركة الأصول التي يصل حجمها إلى جيجا بايت تحدي كبير لمطوري الألعاب.

يذكر أن مايكروسوفت تخطط لعرض ألعاب Xbox Series X خلال الأسبوع المقبل في حدث يبث على شبكة الإنترنت، كما ستقدم عملاق البرمجيات بعض العناوين الخاصة بشركات أخرى.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تؤكد على خططها لإطلاق Xbox Series X في الموعد المحدد ظهر على التقنية بلا حدود.