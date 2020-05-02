دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هاتف آيفون الجديد المنتظر لعام 2020

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آيفون الجديد 2020

مواصفات آيفون الجديد 2020

كاميرا آيفون الجديد 2020

سعر آيفون الجديد 2020

آيفون سي اي لعام 2020

أظهرت شركة آبل المنتجة لهواتف ذكية آيفون عن إطلاقها لآيفون الجديد لعام 2020 على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد مما يجبر شركة آبل على إغلاق متاجرها في الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأشارت التقارير إلى أن شركة آبل لن تطلق آيفون الجديد 2020 للأسواق في ظل هذه الظروف كما تشير التقارير الأخرى إلى أن آيفون الجديد 2020 أول من سيدعم الجيل الخامس من الإنترنت. سنتعرف في هذه المقالة عن مواصفات آيفون الجديد 2020 وموعد إطلاقه رسمياً.

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آيفون الجديد 2020:

تعتزم شركة ىبل إطلاق آيفون 12 لعام 2020 الذي يجمع ما بين آيفون 11 وآيفون 5 مع إجراء عدة تعديلات حيث إنه سوف يضم الجيل الخامس من الإنترنت، وصرح الرئيس Ming-Chi Kuo بأن شركة آبل ستطلف 4 نماذج من آيفون 12؛ أكبرهم بمساحة 6.7 بوصة وواحد بمساحة 5.4 بوصة واثنان بمساحة 6.1 بوصة، وجميعها ستحتوي على شاشات OLED مثل شاشات آيفون XR، ويتوقع أن تطلق شركة آبل آيفةن الجديد لعام 2020 في شهر 9 رسمياً لكن هناك تقارير تفيد بان الهاتف سيتم تأجيله حتى شهر 10 او 11 ما لم تضع اللمسات الأخيرة على التصميم منذ أواخر شهر 3 وبعضها يعزي بان إطلاق آيفون الجديد سيكون في عام 2021.

مواصفات آيفون الجديد 2020:ستحتوي موديل آيفون 12 بمساحة 6.7 بوصة وموديل واحد بمساحة 6.1 بوصة على ذاكرة الوصول العشوائي ب6 جيجابايت بينما يتمتع موديل آخر بمساحة 6.1 و5.4 بوصة بنفس سعة الذاكرة لآيفون 11 ب4 جيجابايت. سيتم تصميم آيفون الجديد لعام 2020 بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ مع الحواف المسطحة بين قطعتين من الزجاج كما يتوقع أن آبل ستستخدم الياقوت أو الزجاج القاسي لحماية الفتحات في الإطار لزيادة كفاءة الإرسال عالية التردد. تأتي جميع طرز آيفون 12 بشاشات OLED مما يؤدي إلى تقليل عرض الجهاز وكذلك تكاليفه. ستكون عدسات الكاميرا أكبر قليلاً من آيفون 11. تم نقل فتحة الذاكرة SIM إلى الجانب الأيسر من الجهاز.

© alqiyady مواصفات آيفون الجديد 2020مساحة مقبس الطاقة أقل قليلاً. يمكن أن تأتي باللون الأزرق الفاتح والبنفسجي والبرتقالي الفاتح والأخضر. سيكون الشق في آيفون الجديد أصغر بمقدار 1/3 من الشق في آيفون 11. سيكون مكان المصباح ومستشعرات القرب إلى موضع اكثر مركزية داخل نظام كاميرا. سوف تستخدم آيفون 12 المعالج الخاص برقائق A14 ب5 نانوميتر مما ستكون البطارية أسرع وأكثر كفاءة. ستستخدم آيفون 12 مستشعرات بصمة بالموجات فوق الصوتية. سيكون عرض هيكل الجهاز أنحف ب7.4 ملم مقارنة ب8.1 ملم في الهواتف السابقة كما ان شاشة ستكون أكبر ب6.7 بوصة مقارنة 6.5 بوصة. شاشة مع معدل تحديث قدره 120 هرتز.

كاميرا آيفون الجديد 2020:

© alqiyady كاميرا آيفون الجديد 2020

من المتوقع أن تتمتع كاميرا آيفون 12 بنفس مواصفات كاميرا آيفون 11 التي تتميز بكاميرات خلفية ثلاثية العدسات من ToF مع بعض الإضافات مثل كاميرات آيفون 12 تحتوي على عنصر بلاستيكي من 7 أجزاء تساعد تكبير في عدسات التقريب ومعالجة التشوهات في الصور بشكل أفضل، ويبلغ درجة مقياس دقة للصورة التي تستطيع كاميراتها الخليفة التقاطها هو 12 ميجابكسل. صرحت جريدة بلومبرغ أن كاميرات ثلاثية الأبعاد ستتعرف على وجه المستخدم وتعمل كاميرا رابعة يُطلق عليها 3D Sensing من نوع ToF على تسجيل معلومات العمق بدقة وهي مفيدة لتقنية الواقع المعزز AR خصوصاً بعد الشائعات التي أشارت لإطلاق نظارة آبل للواقع الإفتراضي في 2020 كما أنها تسمح بوضع البورتريه في الفيديو بالإضافة إلى أن الهاتف سيحتوي على عدسات متعددة تدعم تصوير الوضع الليلي، وسوف تحتوي كاميرات بعض الطرز على تقنية مستشعر التحول وهي تقنية جديدة لتثبيت الصور، وتحذر المستخدم من اهتزاز الكاميرا أثناء التصوير وتقليل من عيوب الصورة. كاميرا فائقة الاتساع: يبلغ بعدها البؤري حوالي 13 مم بزاوية 120 درجة وفتحة العدسة 2.4 ويمكن أن تكبر الصور ل4 أضعاف. كاميرا واسعة: يبلغ بعدها البؤري حوالي 26 مم وفتحة العدسة 1.8 تعمل على تثبيت الصورة بتركيز 100% بكسل. كاميرا مقربة أو تيليفوتو: يبلغ بعدها البؤري حوالي 52 مم وفتحة العدسة 2 تعمل على تثبيت الصورة وتقرب الصورة لمقدار ضعفين

سعر آيفون الجديد 2020:

من المرجح أن يبدأ سعر آيفون 12 من 2571 درهم إمارتي، ولكن هناك شائعات بشأن السعر حيث سيكلف آيفون 12 موديل 5.4 بوصة تحديداً حوالي 2383 درهم إمارتي بينما موديل 6.1 بوصة يكلف تقريباً 2751 درهم إمارتي، ويكلف آيفون برو 12 ما بين 3669 و4036 درهم إماراتي مثل سعر آيفون برو 11.

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آيفونسي اي لعام 2020:

© alqiyady آيفون سي اي لعام 2020

أعلنت شركة آبل عن إطلاق الجيل الثاني من هواتف آيفون SE يوم الجمعة 17 نيسان هذا العام، ويتميز هاتف آيفون SE كوبرتينو لعام 2020،المقاوم للغبار والماء حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة، بالمعالج القوي بشرائح A13 Bionic ب5 نانوميتر وهي أسرع شريحة في عالم آبل كما يأتي بشاشة اللمس من Retina بمقياس 4.7 بوصة بألمنيوم وزجاج متين بواجهة سوداء بالكامل وأفضل نظام كاميرا واحد على الإطلاق بدقة 12 ميجابكسل والتي تأتي بمزايا التصوير الفوتوغرافي الحوسبي بما في ذلك وضع بروتريه، وسيكون متاحاً بثلاثة ألوان الأسود والأبيض والأحمر ومدعوماً بالشحن اللاسلكي والذاكرة العشوائية بسعة 3 جيجابايت. سيكون هاتف آيفون SE متاحاً لهذا العام في اكثر من 40 دولة حول العام في طرز 64 جيجابايت و128 جيجابايت و256 جيجابايت بجميع الألوان ابتداءً من1699 درهماً إمارتياً، ويعد هذا الهاتف أرخص جهاز جديد من شركة آبل لكن عمر البطارية ستكون أكبر مشكلة فإنها لا تدوملفترة طويلة خلال اليوم ما لم تكن مستخدماً خفيفاً.

بالفيديو: شاشة آيفون 6 غير قابلة للكسر alqiyady 1 بالفيديو: شاشة آيفون 6 غير قابلة للكسر

شاهد أيضاً: بالفيديو: شاشة آيفون 6 غير قابلة للكسر

من المحتمل أن تشهد تأخيراً في إطلاق شركة آبل لمنتجها الجديد لعدة الأشهر بسبب توقف الشركة عن إرسال المهندسين لوضع آخر اللمسات على آيفون الجديد 2020 إلى الصين في ظل انتشار فيروس كورونا بشكل رهيب في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وبناءً عليه تجري شركة آبل حالياً مناقشات داخلية حول احتمال تاخير إصدار آيفون الجديد إلى عام 2021 لكن لم تؤكد هذه الاخبار بعد.

المصادر:

[1] مقال"شائعات عن أجهزة آبل القادمة منها آيفون 12" منشور من قبل على MacRumors.

[2] مقال "شائعات بشأن إصدارات آيفون 12 ومواصفاته" منشور من قبل على MacWorld.

[3] مقال "كل ما تحتاج إلى معرفته عن آيفون الجديد" منشور من قبل على Techradar.

[4] مقال"هاتف آيفون SE ذكي وقوي بتصميم أنيق" منشور من قبل على الموقع الرسمي لشركة آبل.المزيد:

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