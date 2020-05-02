شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة عدد من مرتزقة أردوغان جراء الاقتتال بينهم فى حلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن اقتتالاً اندلع بين مجموعة إرهابية مما يسمى تنظيم “أحرار الشرقية” و إرهابيي ما يسمى “الشرطة العسكرية” الذين يعملون تحت إمرة قوات الاحتلال التركي في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي ما أسفر عن مقتل إرهابي وإصابة 3 آخرين بجروح.
وقتل الثلاثاء الماضي ستة إرهابيين وأصيب آخرين جراء اشتباكات بالأسلحة المختلفة بين الإرهابيين المدعومين من قوات الاحتلال التركي التابعين لما يسمى تنظيم “أحرار الشرقية” من جهة وإرهابيي ما يسمى “الفرقة 20” في قرية حروبي غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة.
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