شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ولى العهد الأردنى يجرى مكالمة فيديو مع عامل لتهنئته بعيد العمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد بمملكة الأدرن، اتصالاً مرئياً مع أحد العمال الأردنيين ويدعى أحمد النصيرات، الذي ساهم بنشر مقاطع فيديو توعوية خلال أزمة كورونا. وفقا لوكالة عمون الأردنية
وهنأ ولي العهد الأردنى خلال الاتصال، عمال الوطن، بمناسبة عيد العمال، مشيداً بالدور الذي يقومون به خلال الظرف الحالي.
ونقل ولى العهد الأردنى تحيات العاهل الأردني إلى عمال الوطن، مؤكداً أن على الجميع التحلي بالمعنويات العالية والروح الإيجابية لتجاوز هذه الأزمة.
وقام العامل الأردنى "النصيرات" بنشر تسجيل المكالمة عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ولى العهد الأردنى يجرى مكالمة فيديو مع عامل لتهنئته بعيد العمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.