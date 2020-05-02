شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ولى العهد الأردنى يجرى مكالمة فيديو مع عامل لتهنئته بعيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد بمملكة الأدرن، اتصالاً مرئياً مع أحد العمال الأردنيين ويدعى أحمد النصيرات، الذي ساهم بنشر مقاطع فيديو توعوية خلال أزمة كورونا. وفقا لوكالة عمون الأردنية

وهنأ ولي العهد الأردنى خلال الاتصال، عمال الوطن، بمناسبة عيد العمال، مشيداً بالدور الذي يقومون به خلال الظرف الحالي.

ونقل ولى العهد الأردنى تحيات العاهل الأردني إلى عمال الوطن، مؤكداً أن على الجميع التحلي بالمعنويات العالية والروح الإيجابية لتجاوز هذه الأزمة.

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وقام العامل الأردنى "النصيرات" بنشر تسجيل المكالمة عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.