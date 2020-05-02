شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان فى صنعاء.. قتل خطيب مسجد أمام المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتلت ميلشيات الحوثى إمام وخطيب مسجد في قرية مكعد الأمحال "حمير" بمديرية عتمة غرب مدينة ذمار، وسط اليمن، أمام المصلين فى يوم الجمعة، بعد أن اقتحمت المسجد بثلاثة أطقم وعشرات من المسلحين. وفق العربية.

وقالت مصادر محلية "إن الحوثيين قتلوا الخطيب "شوقي جابر محمد رفعان" أمام المصلين، بعد أن اقتحموا المسجد وقت صلاة الجمعة".



خطيب المسجد قبل مقتله



كما أفادت المصادر، بحسب مواقع إخبارية محلية، "أن الحوثيين أطلقوا الرصاص على المصلين بشكل عشوائي، حتى وصلوا إلى إمام وخطيب المسجد وفتحوا نيرانهم مباشرة على جسده، وسحبوه والرصاص في جسده ثم أنهوا حياته في الطريق".

وذكرت "أن المسلحين الحوثيين بعد تصفية الإمام في الطريق، وضعوا جثته في ثلاجة مستشفى ذمار العام ورفضوا تسليمها، رغم تدخل بعض أعيان ووجهاء المنطقة".

وبحسب الأهالي فإن الحوثيين ارتكبوا هذه الجريمة على خلفية عدم امتناعه عن إقامة صلاة التراويح، ونشاطه الاجتماعي الذي كان يقوم به لاسيما توزيع بعض المساعدات الغذائية على الأسر الفقيرة في المنطقة، من التبرعات التي يجمعها من التجار وأهل الخير.

واقتحمت ميليشيات الحوثي الانقلابية قبل يومين مسجد ومركز الخير في الثلوث مركز مديرية عتمة واعتقلت إمام وخطيب المسجد الشيخ بشير علي البحري ونقلته إلى جهة مجهولة. يذكر أنه منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على محافظة ذمار مطلع العام 2014، اقتحمت عشرات المساجد ودور تعليم القرآن وقتلت واعتقلت أئمتها وخطبائها، كما أن عائلاتهم وأقاربهم لم يسلموا من المصير ذاته، حيث جرى اعتقال وتعذيب المئات من أهاليهم. Advertisements