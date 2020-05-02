شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يتعهد بتكثيف الحملة ضد داعش بعد هجوم شنه التنظيم أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي بتكثيف الحملة ضد داعش بعد الهجوم الذي شنه التنظيم في محافظة صلاح الدين أمس، وأسفر عن مقتل 10 عناصر من الحشد الشعبي وجرح آخرين.، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

وأعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق أنها تمكنت من قتل وجرح عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في هجوم نفذته على عدة مناطق بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.