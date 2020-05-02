رئيس الوزراء العراقى يتعهد بتكثيف الحملة ضد داعش بعد هجوم شنه التنظيم أمس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي بتكثيف الحملة ضد داعش بعد الهجوم الذي شنه التنظيم في محافظة صلاح الدين أمس، وأسفر عن مقتل 10 عناصر من الحشد الشعبي وجرح آخرين.، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.
وأعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق أنها تمكنت من قتل وجرح عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في هجوم نفذته على عدة مناطق بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.
وقال الحشد الشعبي في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم السبت، "إن قواته خاضت مواجهات قوية ضد عصابات داعش في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت ضمن قاطع عمليات صلاح الدين"، مبينا أن قوات الحشد قتلت وجرحت عددا من عناصر داعش خلال العملية.
وأشار إلى أن الحصيلة الأولية مقتل ١٠ عناصر من الحشد وجرح آخرين تم اخلاؤهم إلى مستشفيات طبابة الحشد الميدانية لتلقي العلاج.
وأشار إلى مقتل ٩ آخرين وإصابة اثنين في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين، فيما قتل عنصر واحد من اللواء "٤١" في منطقة تل الذهب.
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