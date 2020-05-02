كورونا.. إغلاق المنافذ والمساجد والأسواق بتعز اليمنية

اليمن/ الخليج 365

قررت السلطات المحلية في محافظة تعز اليمنية، السبت، إغلاق المنافذ والمساجد والأسواق العامة، لمدة أسبوعين، بعد ساعات من رصد أول حالة كورونا في المحافظة.

جاء ذلك في تعميم صادر عن نبيل شمسان، محافظ تعز جنوب غربي اليمن، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وتعتبر محافظة تعز من أكثر المحافظات اكتظاظاً بالسكان في عموم اليمن، ويُقدر عدد سكانها بنحو 3 ملايين نسمة وفق آخر إحصاء في 2014.

وتضمنت بنود القرار "إغلاق جميع منافذ المحافظة لمدة أسبوعين ومنع دخول الوافدين ماعدا البضائع والسلع الغذائية".

إضافة إلى "الالتزام بآلية وصول البضائع من قبل مكتب النقل وتقييد استمارة فحص الفيروس، وتتبع الحالات الوافدة للمراكب والشاحنات التابعة لمكتب الصحة".

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كما تم التوجيه بإغلاق "مراكز التجمعات وتقييد التنقل من وإلى المناطق التي انتشر فيها الوباء، وإغلاق المساجد وتعليق كافة الصلوات فيها من جمعة وجماعة، إضافة إلى إغلاق الأسواق العامة".

ومساء الجمعة، أعلنت الحكومة اليمنية، تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في محافظة تعز، لتكون ثالث محافظة يعلن عن إصابات بالفيروس فيها بعد محافظتي حضرموت (شرق) وعدن (جنوب).

ووصل إجمالي الإصابات باليمن إلى 7، بينها حالتا وفاة وحالة تعاف واحدة.

ورصد اليمن أول حالة مؤكدة بـ"كورونا" في 10 أبريل/نيسان الجاري، بمحافظة حضرموت، وتم إعلان شفائها الإثنين الماضي.



والخميس، أعلنت الحكومة اليمنية، تسجيل أول حالتي وفاة بالفيروس في محافظة عدن من بين 5 إصابات تم اكتشافها في المحافظة.



ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي، جعل منظمات إغاثية تحذر بشكل متكرر من عواقب وخيمة لكورونا حال انتشاره في البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.