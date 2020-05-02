فلسطين.. صرف منحة مالية قطرية لـ100 ألف أسرة في غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365
بدأت دولة قطر، السبت، بصرف مساعدات مالية لنحو 100 ألف أسرة فلسطينية متعففة في قطاع غزة.
وأفاد مراسل الخليج 365 أنه منذ ساعات الصباح، توجّه مئات الفلسطينيين المستفيدين من المنحة، إلى فروع بنك البريد (حكومي) الموزّعة في محافظات القطاع، لتلقّي المساعدات.
والخميس، أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، عن توزيع المساعدات المالية لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.
وبيّنت اللجنة، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه، أن الصرف "سيكون بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصّة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين، والحفاظ على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا".
ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لمدة أسبوعيْن لتفادي حدوث تجمّعات للمواطنين، بحسب البيان.
وتأتي هذه المنحة القطرية، ضمن دفعة مالية قطرية "شهرية"، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لإغاثة غزة.
ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006.
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