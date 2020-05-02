الحوثيون: قتلى وجرحى بقصف التحالف منفذ جمركي وسط اليمن

اليمن/ الخليج 365

قالت جماعة "الحوثي" اليمنية، إن قتلى وجرحى سقطوا فجر السبت، جراء استهداف التحالف العربي منفذا جمركيا في محافظة البيضاء.

وقال بيان صادر عن إدارة مصلحة الجمارك (مقرها صنعاء) نقلته وكالة "سبأ"، التابعة للحوثي، إن "طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف مركز جمرك عفار بمحافظة البيضاء (وسط) بعدة غارات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واحتراق عدد من الناقلات المحملة بالبضائع".

وأضاف البيان "لم نتمكن من معرفة عدد القتلى والجرحى بسبب استمرار تحليق الطيران المعادي".

وأشار إلى أن "موقع ساحة الجمرك المستهدف كان قد تم إبلاغ الأمم المتحدة بإحداثياته عند بدء العمل به في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".

ولفت إلى أن الموقع المستهدف هو "المنفذ الرئيس لتدفق الغذاء والدواء لاسيما بعد إغلاق وحصار العدو لميناء الحديدة غرب".

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وتابع البيان، أن المركز "تتواجد فيه مئات الشاحنات المحملة بالغذاء"، معتبرا أن "القصف يعد استهدافا للشعب اليمني ومحاصرته في الغذاء والدواء لاسيما في ظل مخاطر تفشي وباء كورونا".

ولم يصدر تعليق فوري على الحادثة من قبل التحالف بقيادة السعودية الذي سبق أن شدد على "حرصه تجنب قصف المرافق المدنية"، مقرا بوقوع بعض الأخطاء.

كما سبق أن اتهم التحالف، جماعة الحوثي باستخدام مرافق ومؤسسات مدنية في تخزين الأسلحة والمعدات القتالية.

يأتي هذا التطور مع استمرار سريان هدنة أعلنها التحالف العربي من جانبه، بهدف التركيز على مواجهة وباء كورونا في اليمن.

وأعلن التحالف العربي، في 24 أبريل/ نيسان الماضي تمديد وقف إطلاق النار الشامل في اليمن من جانب واحد، لمدة شهر، بناء على طلب أممي.

ويشهد اليمن للعام السادس على التوالي قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي، والحوثيين المسيطرين على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.