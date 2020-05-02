إسرائيل تمنع فلسطينيين من زراعة أراضيهم المهددة بالمصادرة

نابلس/ لبابة ذوقان/ الخليج 365



منع الجيش الإسرائيلي، السبت، ناشطين فلسطينيين ومزارعين من الوصول لأراضيهم المهددة بالمصادرة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.



وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل صوت ودخان باتجاه المزارعين وعدد من الناشطين الذين حاولوا الوصول لأراضيهم لزراعتها في قرية الساوية جنوب نابلس، واشتبكوا معهم بالأيدي، دون وقوع إصابات.



وقبل أيام، قطع مستوطنون يهود نحو ثلاثين شجرة زيتون في الأراضي المهددة بالمصادرة في الساوية.



ويهدد المستوطنون بمصادرة مساحات شاسعة من أراضي القرية، حيث أحاطوها بالسياج ونصبوا خيمة فيها، في محاولة لضمها للمستوطنات المحيطة بالقرية.



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وتتعرض القرى بالضفة الغربية لمصادرة أراضيها لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق ـ أبيض" بيني غانتس، اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا.



ويعتزم نتنياهو، طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو/ تموز المقبل، وتشير تقديرات فلسطينية أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.



وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.