واشنطن تدعم السودان بـ 23 مليون دولار لمواجهة كورونا

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تقديم 23.1 مليون دولار للسودان، لدعمه في مواجهة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وقالت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم في بيان نشرته عبر "فيسبوك" مساء الجمعة، إن واشنطن تقدم مساعدة إضافية للسودان لمواجهة فيروس كورونا تبلغ 23.1 مليون دولار.

وأوضح البيان، أن المساعدة الأمريكية تتضمن "16.8 مليون دولار للتوعية في مكافحة الفيروس، وتوفير الدعم واللوازم الصحية لتعزيز خدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة".

كما تتضمن، بحسب البيان، "5 ملايين دولار كمساعدة نقدية للأسر الضعيفة المتضررة من الفيروس، وأكثر من 1.3 مليون دولار لجهود الاستجابة الإنسانية للاجئين في السودان".

يشار أن سفارة واشنطن لدى الخرطوم قد أعلنت في 29 مارس/ آذار الماضي اعتزام تقديم 8 ملايين دولار للسودان كدعم لمكافحة الفيروس، دون تحديد موعد تنفيذ ذلك.

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ولم يوضح البيان ما إذا كان المبلغ الجديد يشمل الدفعة المعلنة في مارس الماضي، أم أنها دفعة أخرى.

ويسعى السودان إلى استقطاب الدعم الدولي لمواجهة التحديات التي يواجهها خلال الفترة الانتقالية التي بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي وتستمر 39 شهرا بهدف تحسين الأوضاع فيها.

وتأمل الخرطوم، بتنفيذ وعود أمريكية لإزالة السودان من قائمة الدول "الراعية للإرهاب" من خلال بذل مساعي عديدة من بينها لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 أكتوبر/ تشرين أول 2017 عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" المدرج منذ عام 1993 لاستضافته الزعيم السابق لتنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.