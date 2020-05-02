في تصعيد لافت بالعراق.. "داعش" يقتل 13 من الحشد الشعبي

بغداد/علي جواد/ الخليج 365



قتل 13 عنصراً من "الحشد الشعبي"، السبت، في 5 هجمات منسقة شنها تنظيم "داعش"، في تصعيد لافت استهدف مواقع أمنية في محافظة صلاح الدين، بحسب مصدر أمني عراقي.

وقال المصدر للأناضول، وهو ضابط في الداخلية فضل عدم نشر اسمه، إن عناصر التنظيم شنوا فجرًا 5 هجمات في أوقات متقاربة، استهدفت مواقع وحواجز أمنية للحشد الشعبي، ما أوقع 13 قتيلاً و20 جريحا.

وأوضح المصدر أن مسلحي "داعش" هاجموا حاجزا أمنيا للحشد في منطقة "مكيفيشة" جنوبي تكريت (عاصمة صلاح الدين)، ما أوقع 9 قتلى، أعقبه هجمات على مواقع أخرى في مناطق "تل الذهب" وناحية "يثرب" و"مطيبيجة والدور"، أوقعت 4 قتلى على الأقل.

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وشّن مسلحو تنظيم "داعش" خلال نيسان/أبريل الماضي، هجمات استهدفت مواقع عسكرية، وحواجز أمنية، ومنشآت للطاقة، بواسطة قناصين وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة أو انتحارية.

وأعلنت وزارة الدفاع الشهر الماضي، مقتل 170 مدنيا وعسكريا، إلى جانب 135 إرهابيا من "داعش"، خلال مواجهات وأعمال عنف منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.