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36 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس ، ليرتفع الإجمالي إلى 2483 حالة.

وقالت وزارة الصحة في السلطنة: تسجيل (36) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد١٩)؛ منها (22) حالة لعمانيين، (14) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2483) حالة، وعدد الوفيا(11). وتود الوزارة التأكيد أن (750) حالة قد تماثلت للشفاء.

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