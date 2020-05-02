- 1/2
- 2/2
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 945 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 161703 حالات.
ووفق “رويترز”، قال المعهد: زاد عدد حالات الوفاة 94 حالة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 6575 حالة.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تسجل 945 إصابة و94 وفاة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.