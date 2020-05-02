شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة البريطانية شارلوت تحتفل بعيد ميلادها الخامس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل الأميرة البريطانية شارلوت ابنة الأمير وليام وزوجته كيت بعيد ميلادها الخامس السبت، في مناسبة شهدت نشر أربع صور جديدة للأميرة الصغيرة. والتقطت الصور والدتها الشهر الماضي، في منزل ساندرينجهام بشرق إنجلترا حيث كانت الأسرة تساعد على تغليف وتوصيل طرود الطعام لأشخاص متقاعدين معزولين في تلك المنطقة المحلية. وفي الشهر الماضي، أكملت الملكة إليزابيث جدة والد شارلوت عامها الرابع والتسعين. ومع ذلك، لم تكن هناك جلبة تذكر خلال الاحتفال بهذه المناسبة، إذ تواجه بريطانيا إجراءات عزل على مستوى البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا وهي أسوأ أزمة على المستوى الوطني منذ الحرب العالمية الثانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأميرة البريطانية شارلوت تحتفل بعيد ميلادها الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.