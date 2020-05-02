هذا ما فعله زعيم كوريا الشمالية في أول ظهور له مُنذ شائعة وفاته

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قصّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شريط افتتاح مصنع للأسمدة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء المركزيّة الكوريّة الشماليّة السبت، في أوّل ظهور له عبر الإعلام الرسمي مُنذ أن بدأت تسري تكهّنات بشأن صحّته الشهر الماضي. وقالت الوكالة: إنّ الزعيم الأعلى كيم جونغ أون يقصّ شريط افتتاح مصنع سون تشون للأسمدة الفوسفاتيّة. وأشارت إلى أنّ كيم حضر الاحتفال الجمعة، وسط هتاف المشاركين وتصفيقهم، لافتة إلى أنّه تفقّد المصنع أيضاً حيث تمّ إطلاعه على عمليّة الإنتاج فيه. ولم يظهر كيم علناً مُنذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 إبريل/نيسان الماضي، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسميّة بأنّه تفقّد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوّي. وتزايدت الشائعات في الأيّام الأخيرة حول صحّة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسّس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونغ في 15إبريل/نيسان الماضي، وهي أبرز مناسبة سياسيّة في البلاد. وأكّد المستشار الخاصّ للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إين قبل أيّام أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حي وبصحّة جيدة، مقلّلاً من خطورة الشائعات حول وضعه الصحّي.

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