منظمة الصحة العالمية تكشف مصدر فيروس كورونا المستجد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كررت منظمة الصحة العالمية الجمعة، القول بأن فيروس كوفيد19 من أصل طبيعي، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه شاهد أدلة على أنه صُنع في مختبر صيني. ويعتقد العلماء أن الفيروس القاتل انتقل من حيوان إلى البشر، عندما ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وربما من سوق في ووهان يبيع الحيوانات البرية الغريبة. وقال ترامب الخميس، إنه رأى دليلاً على أن معهد ووهان لعلم الفيروسات كان في الواقع مصدر تفشي المرض، على الرغم من رفضه إعطاء تفاصيل.

ورداً على سؤال حول ما ادعاه ترامب، خلال مؤتمر صحفي، شدد مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، على أن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة استمعت مراراً وتكراراً إلى العديد من العلماء الذين نظروا في تسلسل جينوم الفيروس. وقال: نحن متأكدون من أن هذا الفيروس طبيعي المنشأ، مكرراً الموقف الذي عبرت عنه المنظمة سابقاً. وقالت منظمة الصحة العالمية الجمعة، إنها تريد أن تُدعى للمشاركة في التحقيقات الصينية في الأصل الحيواني للوباء الذي أودى في غضون أشهر بحياة أكثر من 230 ألف شخص حول العالم.

وقال راين: المهم هو أن نثبت من هو المضيف الطبيعي لهذا الفيروس، مشدداً على ضرورة فهم كيف تم اختراق حاجز الأنواع بين الحيوان والبشر.

وأضاف أن الغرض من فهم ذلك هو أنه يمكننا وضع تدابير الوقاية والصحة العامة اللازمة لمنع حدوث ذلك مرة أخرى في أي مكان.