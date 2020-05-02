إصابة وزير البناء الروسي بكورونا ونقله إلى المستشفى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نُقل وزير البناء الروسي فلاديمير ياكوشيف إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، حسب ما أفادت وكالات أنباء روسيّة الجمعة، وذلك غداة الإعلان عن إصابة رئيس الوزراء بالفيروس أيضاً. ونقلت وكالة إنترفاكس عن ياكوشيف قوله: سأخضع لعلاج بإشراف الأطبّاء بأحد مستشفيات موسكو، قائلًا إنّه سيبقى على تواصل مستمرّ. كما تأكّدت إصابة نائبه بفيروس كورونا، وفق المصدر نفسه. وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الخميس، إصابته بكورونا. وقال ميشوستين خلال لقاء عبر الفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين: عليّ الخضوع لحجر ذاتي واتّباع تعليمات الأطبّاء، من الضروري حماية زملائي، واعداً بأن يبقى على تواصل مستمرّ بشأن المواضيع الرئيسيّة كافّة، ومقترحاً تكليف شخص بأداء مهمّاته بدلًا منه.

ووقّع بوتين مرسوماً يتولّى بموجبه النائب الأوّل لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف مهمّات ميشوستين.

وسجّلت روسيا رسميّاً حتى اليوم 114431 إصابة بكوفيد19، و1169 وفاة. ومدد بوتين الإغلاق حتى 11مايو/أيار، مشيراً إلى أن الرفع التدريجي للعزل قد يبدأ اعتباراً من 12مايو/أيار. واعتبر في الوقت نفسه أن الوضع لا يزال صعباً. ويشتكي الأطباء الروس مُنذ بدء تفشي الفيروس من النقص في معدات الحماية والفحوص.