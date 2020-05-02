«ناسا» تعرض في البيت الأبيض 3 ابتكارات ترتبط بـ «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:مصطفى الزعبي



عرضت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» اختراعاتها الثلاثة المرتبطة بفيروس «كورونا» في البيت الأبيض أمام الرئيس دونالد ترامب، وهي خوذة الضغط الإيجابي في الفضاء، ونظام إزالة التلوث السطحي، إلى جانب جهاز للتنفس الصناعي، وتهدف «ناسا» إلى تسخير إمكانياتها وقدراتها لمساعدة الحكومة على مكافحة ووقف انتشار الفيروس وعلاج المرضى. وكانت الوكالة كشفت عن جهاز التنفس الصناعي الأسبوع الماضي؛ إذ تم تصميمه في غضون 37 يوماً، ويمكن إنتاجه بكميات كبيرة، واستخدامه داخل وخارج المستشفى. بينما تستخدم الخوذة للمرضى الذين يعانون أعراضاً غير مزمنة، بهدف الحد من استخدام أجهزة التنفس الصناعي، وتعمل على دفع الأكسجين إلى رئتي المريض التي لا تؤدي وظيفتها بشكل كامل. وأجرى الأطباء في مستشفى وادي أنتيلوب اختبارهم للخوذة وأثبتت فاعليتها، وبدأت شركة «سبيس شب» بإنتاج 500 خوذة منها.

في حين يتم استخدام نظام إزالة التلوث لقتل الفيروسات في الجو، بالإضافة إلى التي تستقر على الأسطح.

وفي كلمة له أمام الرئيس ترامب قال جيم بريدنستين مدير وكالة «ناسا»: إن جائحة «كورونا» أجبرت علماء الوكالة على البقاء في منازلهم، لكن ذلك لم يمنعهم من مواصلة الابتكار والتصنيع.