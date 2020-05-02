سلطنة عمان تسجل 36 حالة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع لـ2483

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى عمان فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، اليوم السبت عن تسجيل (36) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد 19 منها (22) حالة لعمانيين، و(14) حالة لغير عمانيين ، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2483) حالة. وأمس أكدت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (99) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ‎كوفيد١٩، منها (41) حالة لعمانيين، و(58) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في ‎السلطنة (2447) حالة. Advertisements وناشدت الوزارة - فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية، الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

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