شكرا لقرائتكم خبر عن رصد بارجات حربية تركية قبالة سواحل القره بوللي في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر للعربية اليوم السبت، أنه تم رصد بارجات حربية تركية قبالة سواحل القره بوللي في ليبيا، يعتقد أنها تمهد لقصف بحري نحو قوات الجيش الليبي في ترهونة، ولم تتطرق لتفاصيل أخرى.

وأمس قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن المبادرة التي قدمها الأسبوع الماضي "تهدف للخروج من الأزمة في ليبيا بأقل الأضرار."

وأضاف صالح فى مقابلة مع وكالة "نوفا" الإيطالية، أنه لا يوجد خلاف بين رئاسة مجلس النواب والجيش الوطني الليبي، مؤكدا أنه لا وجود لأي تعارض بين مبادرة رئاسة مجلس النواب والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش، حول ضرورة إسقاط اتفاق الصخيرات والخروج من حالة الجمود السياسي في البلاد.

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وأضاف صالح أن المبادرة التي قدمها للخروج من الأزمة الليبية تستند على واقع وطبيعة المجتمع الليبي، المركب أصلا من ثلاثة أقاليم هي التي شكلت ليبيا اليوم، مشيرا إلى أن أي مبادرة سياسية تتجاهل أي من أقاليم ليبيا؛ طرابلس، وبرقة، وفزان، لن تجد طريقها إلى النجاح.

وأوضح صالح أيضا أن الوضع في ليبيا صعب جدا خاصة من الناحية الاقتصادية التي يعاني منها المواطن كل يوم، وما يتوجب على جميع الأطراف البحث عن حل عملي بجهود محلية بعيدا عن التدخلات الخارجية، غير أنه أكد على أصدقاء ليبيا في المجتمع الدولي يجب عليهم مساعدة الليبيين وتقريب أطراف الصراع وليس زيادة الانقسام السياسي واشعال الأزمة في البلاد.