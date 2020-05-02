شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تسجل 447 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى سنغافورة، اليوم السبت، تسجيل 447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فى أقل زيادة يومية فى عدد الحالات خلال أسبوعين ليصل إجمالى الإصابات إلى 17548 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 16 وفاة.
وقالت الوزارة إن معظم الحالات الجديدة من العمال المهاجرين الذين يعيشون فى عنابر.
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