تونس تتسلم دفعة اولى من مساعدات طبية فرنسية لمواجهة كورونا



وافاد بيان لسفارة فرنسا بتونس ان هذه المساعدات تندرج في اطار" تعزيز التضامن القائم بين تونس وفرنسا في معركتهما المشتركة ضد جائحة فيروس "كورونا".

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وتتمثل هذه المساعدات في الاف بدلات الوقاية و55 ألف جوز من القفازات الطبية وعشرات الأجهزة الليزرية لقيس الحرارة عن بعد وأجهزة تنفس لاستعمالها في الأماكن الموبوءة وعدد من نظارات الحماية إضافة الى المئات من اختبارات التحاليل السريعة لفيروس "كورونا" والأقنعة الواقية.



وأضافت المصادر ان هذه الدفعة الأولى من التجهيزات الطبية ستساعد على تعزيز قدرات الإدارة التونسية للصحة العسكرية من خلال ثلاث مستشفيات وثمانية مصحات متعددة الاختصاصات،اضافة الى تجهيز سيارات اسعاف.