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استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( الرياض ، الشرقية ، نجران، جازان، عسير ،الباحة). فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( تبوك، الجوف، حائل ،الأجزاء الشرقية من المرتفات الجنوبية الغربية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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