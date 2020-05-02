الأمن العام : استخدام تصريح التنقل لغير الغرض المخصص له يُعرّض صاحبه لهذه العقوبة

جدّد الأمن العام التأكيد على أن استخدام تصريح التنقل الرسمي الخاص بالعمل في غير الغرض المخصص له يعرّض صاحبه للعقوبات الخاصة بمنع التجول.
وأوضح أن تصريح التنقل يعتبر وثيقة تسمح بالتنقل من المنزل إلى العمل والعكس صحيح، داعياً الجميع إلى ضرورة اتباع التعليمات لسلامة الوطن والمواطن.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية أقرّت الغرامة 10 آلاف ريال لمَن يخالف أمر منع التجول وتضاعف في حال التكرار، وإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 يوماً.
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