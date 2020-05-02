الأميرة هند ال سعود رئيساً لمجلس إدارة ملتقى سيدات الفكر

رشح ملتقى سيدات الفكر الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود رئيساً لمجلس إدارة الملتقى حيث ترأست العديد من اللجان والملتقيات ومشاركتها في المؤتمرات والندوات التي تهتم في جوانب تطوير أعمال المجال النسوي ولتترك بصمتها بهذا الشأن.

تولت منصب النائب الثاني للاتحاد العربي لتضامن الاجتماعي عام 2020

رئيسه اللجنة العليا لقافلة أبناء الشهداء في المملكة العربية السعودية للعام 2019 ،

مشاركة في فريق التاهيل الدولي للأطفال المعاقين من 2008 حتى 2018

وشغلت منصب نائب لرئيس المجلس التنفيذي لفرع الغرفة النسائي في مدينة الرياض عام 2006

ورئيسة اللجنة المنظمة لملتقى سيدات الأعمال الثقافي الثاني في مدينة الرياض لعام 2006 ،

عضو في اللجنة الوطنية النسائية التابع لمجلس الغرف السعودية الذي أمر بقرار من مجلس الوزراء بتكليف لجنة نسائية له عام 1425هـ – 2004م

وعضو في اللجنة النسائية المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني لعام 2005 ،

وعضو في المجلس التنفيذي للفرع النسائي الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لعام 2004 .

واختيرت مؤخراً سفير مناصر للجهود الدولية في مكافحة وباء “كورونا”، ضمن الحملة التي اطلقتهاالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية التي يشارك فيها نخبة من الشخصيات العربية والدولية المعروفة .

يذكر أن لملتقى سيدات الفكر نشاطات متنوعه ، كان من أهمها تدشين كتاب في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 باسم ” كيف احيا حياة تشبهني” بحضور نخبه من الأدباء والمؤثرين ، إضافة إلى تنسيق وعمل عدة حوارات مع شخصيات مؤثرة في مجالات متنوعه منها التطوع ، التراث ، ريادة الأعمال ، والفنون ، والمشاركة في عدة أمسيات أدبية وثقافية .