- 1/2
- 2/2
كشفت وكالة أنباء كوريا الجنوبية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ظهر للمرة الأولى منذ 20 يومًا في حدث علني.
وأكدت وسائل إعلام محلية في كوريا الشمالية أيضا أن زعيم البلاد كيم جونج أون حضر مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 من أبريل.
ولم يظهر كيم على الملأ منذ 11 أبريل، عندما كان يرأس اجتماعا لحزب العمال الحاكم، كما أن التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تتحدث عن مكان كيم جونج أون أو حالته الصحية.
ووسط تصاعد الشائعات بشأن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الأحد أن كيم أعرب عن “تقديره” للعمال الذين يبنون منشأة في منطقة “سامجيون” الحدودية الشمالية.
وأصدرت الإذاعة الكورية الشمالية تقريرا مماثلا أيضا، يقول إن كيم قدم شكره للعمال، الذين يساهمون بإخلاص في بناء محطة لتوليد الكهرباء.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر زعيم كوريا الشمالية يظهر للمرة الأولى منذ 20 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.