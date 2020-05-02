النفط يصعد وينهي الأسبوع على ارتفاع

ارتفعت أسعار النفط الأمريكي خمسة بالمئة، في حين تجاوز خام برنت 26 دولارا للبرميل، الجمعة، وسجل كلا الخامين القياسيين أول زيادة أسبوعية لهما في أربعة أسابيع، إذ بدأت أوبك وحلفاؤها تخفيضات قياسية للإنتاج لمواجهة تخمة المعروض بسبب أزمة فيروس كورونا.

وفي أبريل، هبط الخام الأمريكي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، فيما بلغ برنت أدنى مستوياته في 21 عاما، إذ تهاوى الطلب بفعل الجائحة، ورفعت أوبك ومنتجون آخرون الإنتاج قبل التوصل إلى اتفاق إمداد جديد بدأ سريانه اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة لبرنت لشهر يوليو تموز أربعة سنتات، أو 0.2 بالمئة، لتجري تسويته عند 26.44 دولار للبرميل، وانتهى أجل عقود يونيو حزيران أمس الخميس عند 25.27 دولار.

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وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الجلسة مرتفعا 94 سنتا، أو خمسة بالمئة، إلى 19.78 دولار للبرميل بعد الصعود إلى عشرين دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وبعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر، حقق برنت زيادة 23 بالمئة، في حين أضاف غرب تكساس الوسيط حوالي 17 بالمئة.

بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول مايو.