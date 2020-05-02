تسجيل 2349 حالة وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 30787 إصابة مؤكدة و2349 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الساعة الماضية. وتفصيلاً، أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1062446 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوَفَيَات نتيجة الفيروس 62406 وَفَيَات. انشر الخبر :

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