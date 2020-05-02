نظام عالمي جديد يلوح في الأفق

عندما يدور الحديث حول نشوء نظام عالمي جديد فإننا لا شك سنتحدث عن أمور قوية ستُحدِث تغييراً كبيراً فيما هو متعارف عليه اليوم في نظام العلاقات الدولية ومراكز قوى النفوذ العالمي سياسياً واقتصادياً بل وحتى عسكرياً.

وإذا نظرنا إلى المتشابهات في الإرتباط بالنتيجة لنشوء أنظمة عالمية سابقة فإننا سنضطر إلى الربط بالمعطيات التي أدت إلى ولادة تلك الأنظمة

ففي أعقاب(الحرب العالمية الثانية)التي شاركت فيها معظم دول العالم وانتهت عام ١٩٤٥ نشأ نظام جديد قائم على الاستقطاب العالمي الذي ظهرت فيه قوتين عظميين تحكم العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفييتي آنذاك.

وبدأ هذا النظام في الشد والجذب والصراع بالتنافس على مراكز النفوذ بين تلك القوتين مما أدى الى قيام (الحرب البارده)التي ظهرت فيها الندّية بينهما في التسلح وقيام الحروب غير المباشرة بالوكالة عبر الحلفاء الدوليين واستمرت منذ بداية الأربعينيات الى بداية التسعينيات من القرن الماضي وبقيت بتلك النديّة الى ان اعلن الرئيس السوفييتي ميخائيل جورباتشوف انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي وانتهاء حقبة نظام الاستقطاب العالمي بين القوتين.

ومنذ ذلك الحين بدأ النظام العالمي الحالي وهو نظام العصر الامريكي والشراكة بين ساحليّ الاطلسي الذي إمتاز بكون الولايات المتحدة هي شرطي العالم والقوة المهيمنه على مراكز النفوذ العالمية بالشراكة احياناً مع حلف شمال الأطلسي.

واذا ربطنا نتيجة نشوء الانظمة العالمية السابقة بمعطيات كانت حاضرة آنذاك في وقت تلك الحروب فسنضطر حالياً للربط بين معطيات الحرب التي تخوضها دول العالم مع فيروس كورونا وبين نتيجة هذه الحرب سواءً كان نشوبها محض صدفة أراد طرف ما استغلالها لقلب موازين القوى العالمية لصالحه أو أرادها حرباً بيولوجية ممنهجة على طرف آخر ليكون هو الطرف الرابح مما يحدث جراءها من كساد اقتصادي وتدهور في اسعار النفط وزيادة نسبة البطالة وعلى ما يبدو بداية انهيارات تكتلات لإتحادات دولية قوية فستكون له اليد العليا في نظام عالمي جديد يلوح نشوءه في الأفق في وقت لا زالت تدور فيه رحى هذه الحرب حتى يومنا هذا.

كتبه: سعيد ابو جلوي