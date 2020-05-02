لاشك بأن كل شخص فينا لابد ان يمر بمشاعر الشوق والحنين، سواء كان شوقاً لأشخاص، او لمكان معين، او لزمن معين، او حتى لنعم انعمها الله عليه وفقدها، فالفقدان شعور مُر جداً، لأن الأشياء لانبدأ بتقدير ثمنها ومعدنها والإحساس بها إلا بعد فقدانها للأسف، فلو نرجع قليلاً للوراء ونشاهد هذه الأشياء موجودة لدينا فإننا لن نستشعر قيمتها الحقيقية وعظمة مانحن فيه من نعِم .

ولعل ما مررنا به من ظروف، كان سبباً في زيادة هذه المشاعر لدينا، فكم من الكثير إشتاق للجلوس مع اهله واحبابه واصحابه كما جرت العادة، وكذلك من فاض قلبه حباً وشوقاً الى الرجوع لبعض الأماكن التي إعتاد على الجلوس فيها، لإنها بالنسبة له كانت مثل البيت الصغير الذي يحتويه ويعبر فيه عن مشاعره ووجدانه .

فكلي ثقة وامل وتفائل بأن الحياة لن تعود كما كانت عليه وحسب بل ستعود اجمل مما كانت عليه من قبل .

بقلم : سعد السعيدان

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